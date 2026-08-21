Demirovic&Leao harekâtı

Lesley Ugochukwu sonrası Aleksey Batrakov'u da kadrosuna katan Galatasaray, transferde gaza bastı. Sarı-kırmızılılar, yedek forvet ve alternatif kanat takviyesini bir an önce gerçekleştirmek istiyor ve birçok oyuncuya teklif götürüyor. Osimhen'in yedeği olarakdüşünülen Ermedin Demiroviciçin Stuttgart'la pazarlıklar başladı. 15 milyon Euro'yu kabul etmeyen Almanlar indirime zorlanıyor.

Rafael Leao için Milan'ı ikna edemeyenG.Saray, sağ açık dışındasolda ve forvet arkasında oynayanİsmaila Sarr için Crystal Palace ilegörüşmelere başladı. Menajerler, Al-Hilal'in yıldızı Malcom'u masaya getirdi. Suudi Arabistan veKatar'dan talipleri olan Leminasatılırsa, Tottenham'dan PapeMatar Sarr için şartlar zorlanacak.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör