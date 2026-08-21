İnanılmaz kötüydü!

Trabzonspor
'un başında ilk Avrupa sınavına çıkan Fatih Tekke
, ikinci maçta turu geçeceklerini söyledi. Takımın daha iyiye gideceğini belirten deneyimli hoca, şöyle konuştu: "Oyun olarak oyuncularımın isteği ve arzusu bu turu geçeceğimiz hissi verdi. İşimiz biraz daha zorlaştı ama imkânsız değil. Oyun olarak skor bambaşka olmalıydı. Yüksek tempolu oynadık, ikinci yarı kalemize 1 kez geldiler. İkinci maç için ümidimi asla yitirmem. Oyunun tamamında topa sahip olursak tabii ki rakip faul yapacak! Ben mi faul yapacağım. Hakemin de inanılmaz kötüyönettiği bir maçtı. Kırmızı kartında biraz ağır olduğunu düşünüyorum.
Rakibin faul yapması normal. İlgilendiğimiz oyuncular var.Bölge olarak santrfor beklentimizvar.
6 numara gibi bir isteğimiz var."
Haber Girişi
Mete Efendioğlu - Editör