Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo İtaliano, alınan sonuç ve sergilenen futboldan dolayı talebelerini tebrik etti. 48 yaşındaki hoca, "Evinizde iyi bir iş çıkarmalısınız. Bundan dolayı oyuncularımızı tebrik ediyorum. Harika bir iş çıkardılar. Bize inanç var, bunugörüyoruz. Sonuçtan ve oyundan çok mutluyum. Bu maçta her şey iyiydi. Mükemmel bir performans sergiledik. İyiyiz ama yetmez. Daha fazla gol atmalıyız. 3 gün sonra yeni bir maçımız var. Bu karşılaşmayı geride bırakıp, önümüze bakmalıyız" şeklinde konuştu. İtaliano, Cerny'yi rahatsızlığınedeniyle ilk yarısonunda kenara çektiğinide sözlerine ekledi.

İTALİANO TARİH YAZDI

BEŞİKTAŞ, Vincenzo Italiano liderliğinde tutulmuyor. Siyah-beyazlılar, Zalgiris'i de rahat geçerken deneyimli çalıştırıcı, Avrupa kupaları tarihinde Beşiktaş'ın başında gol yemeden üst üste 5 maç kazanan ilk teknik direktör oldu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör