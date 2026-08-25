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Giriş Tarihi: 25.08.2026 15:04

Beşiktaş, Kauno Zalgiris maçının hazırlıklarına başladı!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında deplasmanda Kauno Zalgiris ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

İHA
Beşiktaş, Kauno Zalgiris maçının hazırlıklarına başladı!
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Beşiktaş, bir günlük iznin ardından bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla Kauno Zalgiris maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Vincenzo Italiano yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma ve tam sahada yapılan çift kale maçla tamamlandı.

Beşiktaş, yarın saat 11.00'de ilk 15 dakikası basına açık yapacağı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını tamamlayacak. Siyah-beyazlılar, Kauno Zalgiris ile deplasmanda oynayacağı maç için saat 15.15'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Litvanya'ya gidecek.

Teknik Direktör Vincenzo Italiano ile bir futbolcu, TSİ 19.30'da müsabakanın oynanacağı stadyumda basın toplantısı düzenleyecek.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#KAUNO ZALGİRİS #VİNCENZO ITALİANO #BJK NEVZAT DEMİR TESİSLERİ #BEŞİKTAŞ

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Beşiktaş, Kauno Zalgiris maçının hazırlıklarına başladı!
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