Beşiktaş'tan TFF'ye çağrı: Derhal görevden alın

Beşiktaş İkinci Başkanı Hakan Daltaban, düzenlediği basın toplantısında TFF ve hakemlere sert tepki gösterdi. Daltaban şunları söyledi: "Biz kavga etmek değil spor yapmak istiyoruz. Hakkımız olanı almak istiyoruz. Ortada MHK diye bir kriz var
. Geçen sene yaşadığımız kâbusun üzerine defalarca nazik dilde uyarmamıza rağmen bir aymazlık söz konusu! Ben bu arkadaşlara koltukta oturmak ile yönetmek arasındaki farkı anlatmak zorundayım. Yönetmek başka bir şeydir. Geçmiş Türk hakemlerinesesleniyorum, Türk hakemliği eldengidiyor..
Türk futbol kamuoyunun hemfikir olduğu bazı şeyler var. Trossard'a tokat, yumruk, ne dersenizdeyin atıldı. Tribünde bir taraftar, diğertaraftara kamera görüntüleriyle sabitbu hareketi yapsaydı adli süreç başlardı.Bu bir saldırıdır!
TFF Başkanı'na sesleniyorum. TFF Başkanı'nın delikanlı tavrını biliyorum, bu iş TFF'yi de etkileyecek konuma geldi. Derhal MHK Başkanı'nı görevden aldığını zikretmesini istiyorum. Türk futbolu başka yerlere gidiyor. Daha ligin ikinci haftası."
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Mete Efendioğlu - Editör