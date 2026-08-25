Beşiktaş'tan TFF'ye çağrı: Derhal görevden alın

Beşiktaş İkinci Başkanı Hakan Daltaban, düzenlediği basın toplantısında TFF ve hakemlere sert tepki gösterdi. Daltaban şunları söyledi: "Biz kavga etmek değil spor yapmak istiyoruz. Hakkımız olanı almak istiyoruz.. Geçen sene yaşadığımız kâbusun üzerine defalarca nazik dilde uyarmamıza rağmen bir aymazlık söz konusu! Ben bu arkadaşlara koltukta oturmak ile yönetmek arasındaki farkı anlatmak zorundayım. Yönetmek başka bir şeydir. GeçmişTürk futbol kamuoyunun hemfikir olduğu bazı şeyler var.TFF Başkanı'na sesleniyorum. TFF Başkanı'nın delikanlı tavrını biliyorum, bu iş TFF'yi de etkileyecek konuma geldi. Derhal MHK Başkanı'nı görevden aldığını zikretmesini istiyorum. Türk futbolu başka yerlere gidiyor. Daha ligin ikinci haftası."

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör