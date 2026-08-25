Bodrum FK’de Brazao’ya Fransa’dan talip çıktı!

Strasbourg, Bodrum FK'de forma giyen 23 yaşındaki Brazao'yu transfer etmek için girişimlere başladı.

Yeşil-beyazlıların ise 2028 yılına kadar sözleşmesi devam eden Brazao konusunda Fransız temsilcisine şimdilik olumlu cevap vermediği, görüşmelerin süreceği vurgulandı.

Bodrum FK formasını 2023-2024 sezonunda bu yana 4 yıldır terleten Portekizli forvet, geçen sezon 39 resmi maçta 8 gol attı. Bu sezon ise 2 lig maçında ilk 11'de sahaya çıkan oyuncu 107 dakika görev aldı.

Brazao, sakatlığı nedeniyle son oynanan Muğlaspor derbisinde forma giyememişti.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör