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Giriş Tarihi: 25.08.2026 11:13

Bodrum FK'de Brazao'ya Fransa'dan talip çıktı!

1'inci Lig'de ilk 3 haftada 2 beraberlik ve 1 yenilgi elde edip 2 puan toplayan Bodrum Futbol Kulübü'nün Portekizli golcüsü Pedro Brazao'ya Fransa'dan talip çıktı.

DHA
Bodrum FK’de Brazao’ya Fransa’dan talip çıktı!
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Strasbourg, Bodrum FK'de forma giyen 23 yaşındaki Brazao'yu transfer etmek için girişimlere başladı.

Yeşil-beyazlıların ise 2028 yılına kadar sözleşmesi devam eden Brazao konusunda Fransız temsilcisine şimdilik olumlu cevap vermediği, görüşmelerin süreceği vurgulandı.

Bodrum FK formasını 2023-2024 sezonunda bu yana 4 yıldır terleten Portekizli forvet, geçen sezon 39 resmi maçta 8 gol attı. Bu sezon ise 2 lig maçında ilk 11'de sahaya çıkan oyuncu 107 dakika görev aldı.

Brazao, sakatlığı nedeniyle son oynanan Muğlaspor derbisinde forma giyememişti.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#BODRUM FK #STRASBOURG

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Bodrum FK'de Brazao'ya Fransa'dan talip çıktı!
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