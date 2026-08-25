Christopher Nkunku, Leipzig’e geri döndü!

Almanya Bundesliga ekibi Leipzig, İtalya Serie A takımı Milan'dan Christopher Nkunku'yu kiralık olarak kadrosuna kattı.

Alman ekibinden yapılan açıklamada, 28 yaşındaki santrforun sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla kiralandığı duyuruldu.

Kariyerinde Paris Saint-Germain, Chelsea ve Milan formalarını giyen Nkunku, Chelsea ile FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve UEFA Konferans Ligi kupasını kazanmıştı.

Fransız santrfor, 2019-2023 yıllarında Leipzig forması giymiş, takımıyla iki Almanya Kupası sevinci yaşamıştı.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör