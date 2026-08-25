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Giriş Tarihi: 25.08.2026 22:03

Çorum FK'de Beşiktaş mesaisi başladı!

Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in üçüncü haftasında 31 Ağustos Pazartesi günü Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına start verdi.

AA
Çorum FK’de Beşiktaş mesaisi başladı!
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Çorum FK, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ligin 2. haftasında evinde Kasımpaşa'ya 1-0 yenilen kırmızı-siyahlı ekipte futbolculara 2 gün izin verildi.

İznin ardından teknik ekip ve futbolcular, Çorum FK tesislerinde bir araya geldi.

Teknik direktör Uğur Uçar yönetimindeki antrenmanda futbolcular dinamik ısınma, dar alan oyunları ve geniş alanda topa sahip olma çalışmaları yaptı.

Sakatlığı bulunan Cemali Sertel, fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı olarak saha çalışmalarını sürdürdü.

Çorum FK, Beşiktaş maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör

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Çorum FK'de Beşiktaş mesaisi başladı!
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