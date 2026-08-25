Çorum FK’de Beşiktaş mesaisi başladı!

Çorum FK, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ligin 2. haftasında evinde Kasımpaşa'ya 1-0 yenilen kırmızı-siyahlı ekipte futbolculara 2 gün izin verildi.
İznin ardından teknik ekip ve futbolcular, Çorum FK tesislerinde bir araya geldi.
Teknik direktör Uğur Uçar yönetimindeki antrenmanda futbolcular dinamik ısınma, dar alan oyunları ve geniş alanda topa sahip olma çalışmaları yaptı.
Sakatlığı bulunan Cemali Sertel, fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı olarak saha çalışmalarını sürdürdü.
Çorum FK, Beşiktaş maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.