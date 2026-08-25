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Giriş Tarihi: 25.08.2026 20:33 Son Güncelleme: 25.08.2026 20:34

Erzurumspor FK'de Gençlerbirliği mesaisi!

Erzurumspor FK, Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacağı karşılaşma öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.

İHA
Erzurumspor FK’de Gençlerbirliği mesaisi!
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Süper Lig'in 3. haftasında 28 Ağustos Cuma günü saat 21.30'da Eryaman Stadyumu'nda Gençlerbirliği'ne konuk olacak mavi-beyazlı ekip, hazırlıklarına bugün kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde saat 17.00'de gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma çalışmalarının ardından taktik ve kondisyon çalışması yaptı.

Hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren Dadaşlar, perşembe günü saat 09.00'da hava yoluyla Ankara'ya hareket edecek. Dadaşlar, Ankara'da gerçekleştireceği son antrenmanın ardından Gençlerbirliği karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak.

Karşılaşma öncesinde Erzurumspor FK'da eksik veya sakat oyuncu bulunmuyor.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör

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Erzurumspor FK'de Gençlerbirliği mesaisi!
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