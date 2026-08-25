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Giriş Tarihi: 25.08.2026 18:14

Fenerbahçe kafilesi Lyon'a geldi

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Lyon ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, şehre iniş yaptı.

AA
Fenerbahçe kafilesi Lyon’a geldi
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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında yarın (26 Ağustos çarşamba günü) Fransa'nın Olimpik Lyon takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe, Lyon'a geldi.

İstanbul'dan kalkan özel uçakla Lyon'a gelen sarı-lacivertli kafileyi, taraftarlar çiçeklerle karşıladı.

Havalimanında Fenerbahçe için geniş güvenlik tedbirleri alındı.

Başkan Aziz Yıldırım, futbol direktörü Oğuz Çetin ve yöneticilerin büyük bir bölümü de kafileye eşlik etti.

Sarı-lacivertli kafile, kendisini bekleyen 3 otobüsle havalimanından ayrılarak konaklayacağı otele doğru yola çıktı.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#FENERBAHÇE

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Fenerbahçe kafilesi Lyon'a geldi
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