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Giriş Tarihi: 25.08.2026 23:42

Fenerbahçe, Lyon maçına hazır!

Fenerbahçe, Lyon ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçının hazırlıklarını tamamladı.

İHA
Fenerbahçe, Lyon maçına hazır!
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play off turu rövanşında yarın deplasmanda karşılaşacağı Lyon maçının hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertliler, Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde ilk bölümü basına açık çalışma gerçekleştirdi. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

OL Stadyumu'nda gerçekleştirilen idmanı Başkan Aziz Yıldırım ile Yönetim Kurulu Üyeleri de takip etti. Lyon maçının hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, kamp yapacağı otele geçti.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#İSMAİL KARTAL #AZİZ YILDIRIM #ŞAMPİYONLAR LİGİ #FENERBAHÇE #UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY OFF TURU #LYON

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Fenerbahçe, Lyon maçına hazır!
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