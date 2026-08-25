Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe'nin Lyon maçı kamp kadrosu belli oldu!
Giriş Tarihi: 25.08.2026 13:11

Fenerbahçe'nin Lyon maçı kamp kadrosu belli oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 1-1'in rövanşında yarın Fransa'nın Olimpik Lyon ekibiyle karşılaşacak Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu.

AA
Fenerbahçe’nin Lyon maçı kamp kadrosu belli oldu!
  • ABONE OL

Fenerbahçe'nin Lyon maçı kamp kadrosu açıklandı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre sakatlıkları bulunan Mert Günok, Marco Asensio ve Çağlar Söyüncü'nün yanı sıra TÜMOSAN Konyaspor mücadelesinde kafa travması geçiren Kerem Aktürkoğlu, kamp kadrosunda yer almadı.

Fenerbahçe'nin 21 kişilik kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Ederson, Tarık Çetin, Kuzey Sapaz, Milan Skriniar, Nathan Ake, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Archie Brown, Nelson Semedo, Mert Müldür, Matteo Guendouzi, İsmail Yüksek, N'Golo Kante, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Mason Greenwood, Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Romelu Lukaku, Vedat Muric.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#MERT GÜNOK #MARCO ASENSİO #ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ #KEREM AKTÜRKOĞLU #EDERSON #NELSON SEMEDO #NATHAN AKE #FENERBAHÇE #OLİMPİK LYON

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe'nin Lyon maçı kamp kadrosu belli oldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA