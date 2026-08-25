Hollandalı futbolcu Ernest Poku, Beşiktaş için İstanbul’a geldi

Havalimanı çıkışında açıklamalarda bulunan Poku, "Taraftarımızı çok seviyorum. Burada olmalarından dolayı çok mutluyum. Onların önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Yüzde 100 zindeyim ve hazırım. Başlamak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.