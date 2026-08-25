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Giriş Tarihi: 26.08.2026 02:00 Son Güncelleme: 26.08.2026 02:27

Hollandalı futbolcu Ernest Poku, Beşiktaş için İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen'in kanat oyuncusu Ernest Poku, İstanbul'a geldi. Basın mensuplarına poz veren 22 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş taraftarına "üçlü" çektirdi ve daha sonra özel araçla havalimanından ayrıldı.

AA Futbol
Hollandalı futbolcu Ernest Poku, Beşiktaş için İstanbul’a geldi
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Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne özel uçakla gelen Hollandalı futbolcuyu, burada siyah-beyazlı yöneticiler Mehmet Sarımermer ve Merve Öztopaloğlu ile taraftarlar karşıladı.

Havalimanı çıkışında açıklamalarda bulunan Poku, "Taraftarımızı çok seviyorum. Burada olmalarından dolayı çok mutluyum. Onların önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Yüzde 100 zindeyim ve hazırım. Başlamak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

Basın mensuplarına poz veren 22 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş taraftarına "üçlü" çektirdi ve daha sonra özel araçla havalimanından ayrıldı.

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Poku'nun siyah-beyazlı takımda 17 numaralı formayı giyeceği öğrenildi.

Prensip anlaşmasına varılan Gana asıllı Hollandalı futbolcunun, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanmasının ardından Beşiktaş ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

#BEŞİKTAŞ #ATATÜRK HAVALİMANI #İSTANBUL

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Hollandalı futbolcu Ernest Poku, Beşiktaş için İstanbul'a geldi
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