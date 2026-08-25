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Giriş Tarihi: 26.08.2026 01:40

İngiltere'de yılın futbolcusu Bruno Fernandes

PFA tarafından verilen Premier Lig'de 2025-2026 sezonunun en iyi oyuncusu ödülünü, Manchester United'de forma giyen Bruno Fernandes kazandı.

AA
İngiltere’de yılın futbolcusu Bruno Fernandes
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İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği (PFA) tarafından verilen Premier Lig'de yılın oyuncusu ödülünü, Manchester United'de forma giyen Bruno Fernandes kazandı.

PFA'dan yapılan açıklamaya göre, 31 yaşındaki Portekizli oyuncu Fernandez vatandaşı Cristiano Ronaldo'nun ardından bu ödülü kazanan ikinci Portekizli futbolcu oldu.

Ronaldo, PFA yılın oyuncusu ödülünü kariyeri boyunca üst üste 2 kez kazanmıştı.

Manchester City'nin 22 yaşındaki sol beki Nico O'Reilly ise 2025-2026 sezonunun genç oyuncusu ödülüne layık görüldü.

Yılın takımı ise şu oyunculardan oluştu:

Kaleci: David Raya (Arsenal)

Defans: Gabriel Magalhaes (Arsenal), Nico O'Reilly (Manchester City), William Saliba (Arsenal), Jurrien Timber (Arsenal)

Ortasaha: Bruno Fernandes (Manchester United), Declan Rice (Arsenal), Rayan Cherki (Manchester City)

Forvet: Erling Haaland (Manchester City), Antoine Semenyo (Manchester City), Igor Thiago (Brentford)

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#MANCHESTER CİTY #ARSENAL #PREMİER LİG #MANCHESTER UNİTED

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İngiltere'de yılın futbolcusu Bruno Fernandes
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