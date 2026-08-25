İsmail Kartal’dan Şampiyonlar Ligi mesajı: Birlikte oynayın ve cesur olun dedim

"YÜKSELİŞİ TAŞIMAK İSTİYORUZ"

"Zor bir maç olacak ama Şampiyonlar Ligi'ne kalmak için sahaya çıkacağız. Avrupa'da son yıllarda Fenerbahçe'nin yükselişi var. Bu yükselişi Şampiyonlar Ligi'ne taşımak istiyoruz. Birlikte oynayın ve cesur olun" dedim. 18 yıldır hasretimizi anlattım, ülke puanı için de kritik olduğunu söyledim. Konsantreyiz, rakip takım taraftarları önünde oynamaya oyuncularım ve ben de alışığız."

"Kaliteli ve güçlü oyunculardan kuruluyuz. Rakibin yaş ortalaması 23, biz de çok tecrübeli oyunculardan kuruluyuz. İki takım için de kolay olmayacak. İlk maç fazladan iki pozisyonumuz vardı ama değerlendiremedik. Kazanarak Şampiyonlar Ligi'ne girmek ve camiamızı, ülkemizi mutlu etmek istiyoruz."