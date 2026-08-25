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Giriş Tarihi: 25.08.2026

İtaliano ikna etti

Tecrübeli teknik adamın görüştüğü 23 yaşındaki orta saha, Türkiye’ye gelmeyi kabul etti. Juventus ile opsiyon sorunu çözüldüğü anda Miretti, Kartal olacak

Ogün ŞAHİNOĞLU
İtaliano ikna etti
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Beşiktaş orta saha transferinde sona yaklaştı. Teknik direktör Vincenzo İtaliano, Miretti ile görüşüp Beşiktaş'a çağırdı. Oyuncunun daha önceSüper Lig ile ilgili gelişimendişesi taşıdığı konularortadan kaldırıldı ve ikna edildi. Artık sırada Juventus ile pazarlıkların tamamlanması kaldı. Beşiktaş, 23 yaşındaki oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Henüz anlaşılamayan nokta sözleşme şartları oldu. Juventus opsiyonunzorunlu olmasını istesede Beşiktaş. şarta bağlıtalep ediyor. Bunun üzerine Çizme temsilcisi dün opsiyon şartlarını daha kolay devreye girebilir hale getirmek istedi. Şu an için 13-15 milyon Euro seviyelerinde opsiyon pazarlıkları devam ederken, yönetim bu transferi hafta içerisinde tamamlamayı hedefliyor. Bu arada Beşiktaş, sağ kanat için Frosinone'den FaresGhedjemis ile görüşmelerinedevam ediyor. 23 yaşındaki oyuncunun siyah-beyazlıların teklifine sıcak baktığı ve yanıtını kısa sürede vereceği bildirildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#VİNCENZO İTALİANO #BEŞİKTAŞ

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İtaliano ikna etti
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