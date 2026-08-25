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Giriş Tarihi: 25.08.2026 20:34

Kasımpaşa Kevin Mouanga'yı transfer etti!

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Fransız stoper Kevin Mouanga'yı kadrosuna kattı.

AA
Kasımpaşa Kevin Mouanga’yı transfer etti!
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Fransız savunma oyuncusu Kevin Mouanga'yı renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "İsviçre'nin Lausanne-Sport takımında forma giyen Kevin Mouanga, CEO'muz Ceyhun Kazancı'nın katılımıyla Kemerburgaz Tesisleri'mizde düzenlenen imza töreninde kendisini Kasımpaşa'mıza bağlayan resmi sözleşmeye imza attı. Kasımpaşa ailesine 'hoş geldin' Kevin. Lacivert-beyazlı formamız altında nice başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Lacivert-beyazlıların 26 yaşındaki stoper ile 4 yıllık sözleşme imzaladığı öğrenildi.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
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Kasımpaşa Kevin Mouanga'yı transfer etti!
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