Kasımpaşa Kevin Mouanga’yı transfer etti!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Fransız savunma oyuncusu Kevin Mouanga'yı renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "İsviçre'nin Lausanne-Sport takımında forma giyen Kevin Mouanga, CEO'muz Ceyhun Kazancı'nın katılımıyla Kemerburgaz Tesisleri'mizde düzenlenen imza töreninde kendisini Kasımpaşa'mıza bağlayan resmi sözleşmeye imza attı. Kasımpaşa ailesine 'hoş geldin' Kevin. Lacivert-beyazlı formamız altında nice başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Lacivert-beyazlıların 26 yaşındaki stoper ile 4 yıllık sözleşme imzaladığı öğrenildi.