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Giriş Tarihi: 25.08.2026 19:38

Kocaelispor’dan orta sahaya Hulisi Destici takviyesi

Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, Gençlerbirliği forması giyen orta saha oyuncusu Hulisi Destici ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

İHA
Kocaelispor’dan orta sahaya Hulisi Destici takviyesi
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Transfer çalışmalarını sürdüren Kocaelispor, kadrosuna bir takviye daha yaptı.

Yeşil-siyahlı ekip, Gençlerbirliği ile orta saha oyuncusu Hulisi Destici'nin nihai transferi konusunda mutabakata vardı.

Kocaelispor, oyuncuyla 4 yıllık profesyonel sözleşme imzalandığını duyurdu. Kocaelispor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile Gençlerbirliği arasında futbolcu Hulisi Destici'nin kulübümüze nihai transferi konusunda mutabakata varılmış olup, Hulisi Destici ile 4 yıllık profesyonel futbolcu sözleşmesi imzalanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#SÜPER LİG #KOCAELİSPOR

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Kocaelispor’dan orta sahaya Hulisi Destici takviyesi
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