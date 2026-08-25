Liderliğimi göstereceğim

Trabzonspor, Muhammed Salah
'ın ardından dünya futbolunun önemli isimlerinden birini daha renklerine bağladı. Fırtına'nın yeni transferi Fabinho dün Trabzon
'a geldi. Türkiye yolunda bordo-mavili formayı giyen ve uçaktan video paylaşan 32 yaşındaki Sambacı, "Trabzon'da benitanıdık bir yüz bekliyor (Salah) ve ben yoldayım.Bize her yer Trabzon"
mesajını verdi. Tecrübeli yıldızı havalimanında coşkulu taraftar grubu karşıladı. Brezilyalı orta saha, 2 yıllık sözleşmeyi imzaladı. Oyuncunun sezon başına 2.6 milyon Euro garantiücret ve 1.4 milyon Euro imza parası olmak üzere4 milyon Euro kazanacağı duyuruldu.
Daha önce oynadığı takımlarda lakabının "elektrikli süpürge" olduğunu ifade eden Fabinho, "Bir an önce takım arkadaşlarımla, takımla, taraftarlarımızla, şehirle tanışmayı istiyorum. Benim için güzel bir fırsat" dedi. Brezilyalı yıldız şunları kaydetti: "Hazırlıklarımı kondisyonerimle birlikte sürdürdüm. Gayet iyi hazırlandım. Takıma yardımcı olmak için her şeyimi vereceğim. Hocamızla oturup konuşacağız.Nerede ihtiyaç var, neyapmam gerekiyor, bana ne tür bir görevverecek, nerede olursa olsun takım için elimdengelenin en iyisini yapacağım.
Uzun yıllardır oynamanın ve tecrübenin bana getirdikleri var; top kazanabilme, oyun kurulumunda yer almayla birlikte takıma yardımcı olmak istiyorum. Ne kadar gücüm varsa yapacağım. Tecrübe ve liderlikle birlikte takımıma en iyi şekilde yardımcı olacağım." Fabinho 6 numaralı formayı giyecek.
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Mete Efendioğlu - Editör