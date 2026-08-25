Salah kral olmaya kararlı!

Ligin 2. haftasında Başakşehir maçında patlayan ve attığı 2 golle takımına galibiyeti getiren Muhammed Salah'ın performansı, Avrupa ve dünya basınında geniş yer buldu. İşte o yorumlar: Marca:''Salah, Liverpool'dan gerçek bir efsane olarak ayrıldı. 34 yaşında Türkiye'ye gelen Mısırlı yıldız, Trabzonspor'un kralı olmaya kararlı. Başakşehir karşısında attığı iki golle takımına 2-1'lik galibiyeti getiren isim oldu. Uzatmadakikalarında Salah, muhteşem biraşırtma vuruşuyla hat-trick yapma fırsatıda yakaladı. Ancak hakem, pozisyon öncesinde ofsayt tespit ederek golü geçersiz saydı. Klasını gösterdi.''

ONU DURDURMAK ZOR!

The Sun: ''Salah, Başakşehir karşısında henüz 8. dakikada fileleri havalandırarak Trabzonspor formasıyla ilk golünü attı. Mısırlı yıldız, ikinci yarınınbaşlamasından kısa süre sonra bir kezdaha sahneye çıktı. Trabzonspor'un geliştirdiği şık atağın ardından topu ağlara göndererek kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. Bu performans, yeni transferin ilerleyen dönemde neler yapabileceğinin de güçlü bir işareti oldu. Onu durdurmak zor.''

TARAFTARINI MEST ETTİ

BBC Sport: ''34 yaşındaki Mısırlı forvet, dokuz yılda Liverpool formasıyla 257 gol attıktan sonra bu yaz kulüpten bedelsiz olarak ayrıldı. Başlangıçta Suudi Arabistan'a transfer olması beklenen Salah, bunun yerine Trabzonspor'a katıldı. Bu karşılaşma, Salah'ın Trabzonspor formasıyla üçüncü maçı oldu. Attığı iki golle taraftarını mest etti. Bild: Üçüncü maçında ilk gol şovu: Salah, sonunda Türkiye'yetamamen alıştı. Mısırlı yıldız, yeni takımı Trabzonspor'u Başakşehir karşısında tek başına galibiyete taşıdı. Salah, Trabzonspor taraftarları tarafından büyük coşkuyla kutlandı. Mısırlı futbolcu ayakta alkışlandı. Al Jazeera: Salah ilk kez 11'de çıktığı maçta yıldızını parlattı. Takımını galibiyete götüren golleri attı. Trabzon'da tribünleri coşturan isimdi.''

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör