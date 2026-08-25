Siz yoksanız her şey eksik

F.Bahçe'de Kerem Aktürkoğlu ve Asensio'nun yokluğu Lyon maçı öncesi strese neden oldu. Milli sol kanat kafa travması geçirirken Ispanyol 10 numaranın da adalesinde gerilme tespit edildi. Şampiyonlar Ligi için kritik bir rövanşa çıkacak temsilcimizin, Kerem ile Asensio'nun oynamadığı maçlarda zorlandığı görüldü. Bu ikili; sakat, cezalı ve kadroda yer alsa da forma giymediği zaman istenen oyun sahaya yansımadı. Kerem'siz Plzen ve Kasımpaşa sınavlarında berabere kalan Kanarya, 4 puandan oldu. Asensio'suz Rize ve Eyüp beraberlikleri, G.Saray yenilgisiyle 7 puan bırakıldı. Konya ile oynanan Türkiye Kupası'nda havlu atıldı. F.Bahçe, hücuma yön veren Kerem ve Asensio sahada olmadığında 11 puanın karşılığında 41.3 milyon TL kaçırırken bir de Türkiye Kupası çeyrek finalinden elendi. İkili oynamadığı zaman geri dönüşler zorlaşırken takımın dengesini de altüst etti.

OOSTERWOLDE: KALMAK İSTERDİM!

Fenerbahçe, Jayden Ooosterwolde'yi 3 milyon Euro kiralama bedeliyle Roma'ya gönderdi. Oyuncu 15 maça çıkarsa 15 milyon Euro'luk zorunlu satın alma maddesi devreye girecek. 25 yaşındaki Hollandalı savunmacı, İtalya'ya giderken havalimanında A Spor'a şu açıklamalarda bulundu: "Maalesef kulüp yolları ayırma kararı aldı, ben 1 yıl daha kalmak isterdim ama gitmem yönünde karar verildi. Umarım Fenerbahçe, Lyon'u eler ve Şampiyonlar Ligi'nde yeniden karşılaşırız."

DAHA GÜÇLÜ DÖNECEĞİM

KONYASPOR maçında yaşadığı kafa travması ile korkutan Kerem Aktürkoğlu'ndan gelen iyi haber herkesi rahatlattı. Kontrollerde olumsuz bir bulguya rastlanmazken milli oyuncu da sosyal medyadan yaptığı "En kısa sürede daha güçlü döneceğim" açıklamasıyla mesajını verdi.

KULÜPLER 10+4 İÇİN ATAK YAPTI

Kulüplerin değişim taleplerine rağmen TFF'nin kararı neticesinde yeni sezonda 10+4 yabancı kuralı uygulamasına devam ediliyor. Kulüpler Birliği'nin son toplantısında bu konu bir kez daha masaya geldi. 10+4 kuralına +2 eklemesiyapılması ve bu kontenjandakifutbolcuların, Ziraat TürkiyeKupası müsabakalarında kadroyadahil edilmesi önerisi yapıldı. Oy çokluğuyla bu görüş kabul edildi ve TFF'ye yazılı bir resmi başvuruyapıldı. Federasyonun olumlu ya da olumsuz bir cevap vermesi bekleniyor. Transfer döneminin kapanmasının ardından 10+4 dışında kalan ve listeye yazılamayan futbolcuların, tektaraflı fesih hakkı doğduğu için böyle bir başvuru yapıldığı, bu sayede oyuncuların Türkiye Kupası'nda değerlendirileceği ve sözleşmesini feshedemeyeceği bildirildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör