Sonunda ‘Sarr’ılacak!

Transferde bu hafta net hamleler yapmak isteyen G.Saray vites yükseltirken rota İsmaila Sarr'a çevrilmiş durumda. Crystal Palace
forması giyen kanat oyuncusu, forvet hattının birçok bölgesinde görev yapabiliyor. 28 yaşında ve 1.85 boyundaki futbolcu için İngiliz ekibinin kapısını çalan Dursun Özbek yönetimi, bonusları da içeren 40 milyon Euro'luk bir teklif sundu. C.Palace yönetimi ise bu hamleyi düşünmeden reddetti ve piyasa değeri 45 milyon Euro olarak gösterilen Sarr için 60 milyon Euro talep etti. Oyuncu ise kulüptenayrılmak istediğiniiletirkenGalatasarayile menajeri de prensipteanlaşmış durumda.
Cimbom da 45 milyon Euro ile tekrar İngiliz kulübünün kapısını çaldı ve gelecek cevabı bekliyor. Takımdan ayrılmakiçin son günlerde idmanlara katılmayanoyuncu, takımının bu hafta PremierLig'de Everton'a 2-0 yenildiği maçta da kadroyadahil edilmedi.
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Mete Efendioğlu - Editör