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Giriş Tarihi: 25.08.2026

Sonunda ‘Sarr’ılacak!

Crystal Palace, 40 milyon Euro’luk ilk teklifi reddederken 60 milyon Euro istedi. Futbolcuyla anlaşan sarı-kırmızılılar, 45 milyon Euro ile tekrar kapıyı çaldı. İngiliz ekibinden haber bekleniyor

SUAT UMURHAN
Sonunda ‘Sarr’ılacak!
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Transferde bu hafta net hamleler yapmak isteyen G.Saray vites yükseltirken rota İsmaila Sarr'a çevrilmiş durumda. Crystal Palace forması giyen kanat oyuncusu, forvet hattının birçok bölgesinde görev yapabiliyor. 28 yaşında ve 1.85 boyundaki futbolcu için İngiliz ekibinin kapısını çalan Dursun Özbek yönetimi, bonusları da içeren 40 milyon Euro'luk bir teklif sundu. C.Palace yönetimi ise bu hamleyi düşünmeden reddetti ve piyasa değeri 45 milyon Euro olarak gösterilen Sarr için 60 milyon Euro talep etti. Oyuncu ise kulüptenayrılmak istediğiniiletirkenGalatasarayile menajeri de prensipteanlaşmış durumda. Cimbom da 45 milyon Euro ile tekrar İngiliz kulübünün kapısını çaldı ve gelecek cevabı bekliyor. Takımdan ayrılmakiçin son günlerde idmanlara katılmayanoyuncu, takımının bu hafta PremierLig'de Everton'a 2-0 yenildiği maçta da kadroyadahil edilmedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#CRYSTAL PALACE #GALATASARAY

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Sonunda ‘Sarr’ılacak!
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