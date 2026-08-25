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Giriş Tarihi: 25.08.2026 22:01 Son Güncelleme: 25.08.2026 22:02

Trabzonspor, Ferencvaros'a hazırlanıyor! Fabinho ilk antrenmanına çıktı...

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında karşılacaşağı Ferencvaros maçı hazırlıklarını sürdürdü. Yeni transfer Fabiho, takımla ilk idmanına çıktı.

AA
Trabzonspor, Ferencvaros’a hazırlanıyor! Fabinho ilk antrenmanına çıktı...
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Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında 27 Ağustos Perşembe günü Macaristan temsilcisi Ferencvaros ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde oyuncular dinamik ısınma gerçekleştirdi.

5'e 2 devam eden antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

Bordo-mavili ekip, hazırlıklarını yarın TSİ ile 20.00'de karşılaşmanın oynanacağı Groupama Arena'da yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Öte yandan Trabzonspor'un yeni transferi Brezilyalı futbolcu Fabinho da takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#FATİH TEKKE #TRABZONSPOR

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Trabzonspor, Ferencvaros'a hazırlanıyor! Fabinho ilk antrenmanına çıktı...
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