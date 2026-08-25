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Giriş Tarihi: 25.08.2026 11:14

Trabzonspor'un 208. yabancı oyuncusu Fabinho oldu!

Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Brezilyalı yıldız oyuncu Fabinho, kulübün 208. yabancı futbolcusu olarak kayıtlara geçti.

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Trabzonspor’un 208. yabancı oyuncusu Fabinho oldu!
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32 yaşındaki Fabinho ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Trabzonspor, 59 yıllık tarihinde 54 ülkeden futbolcu transferi gerçekleştirdi.

Rumen futbolcu Reculen Koska ile ikinci ligde 1970-1971 sezonunda ilk yabancı oyuncu transferini gerçekleştiren bordo-mavililer, Süper Lig'de ise 1985-1986 sezonunda Alman futbolcu Jürgen Groh'u kadrosuna kattı.

EN FAZLA BREZİLYALI OYUNCULAR FORMA GİYDİ

Trabzonspor'da en fazla forma giyen yabancı oyuncular, Brezilyalı oldu. Fabinho'nun transferiyle Güney Amerika ülkesinden 19. futbolcuyla sözleşme imzalayan Karadeniz ekibi, Belçika'dan ise 10 oyuncuyu renklerine bağladı.

DOĞAN DÖNEMİNİN 38.YABANCI TRANSFERİ

Bordo-mavili kulüpte Mart 2023'te göreve gelen başkan Ertuğrul Doğan döneminde 38 yabancı oyuncu transfer edildi.

Trabzonspor'da Doğan başkanlığında Kourbelis, Fernandez, Orsic, Benkovic, Teklic, Fountas, Mendy, Pepe, Onuachu, Bakic, Meunier, Nwakaeme, Draguş, Lundstram, Barisic, Batagov, Cham, Malheiro, Savic, Banza, Sikan, Zubkov, Folcarelli, Pina, Augusto, Olaigbe, Oulai, Bouchouari, Muçi, Onana, Nwaiwu, Lovik, Cabral, Malinovskyi, Saviolo, Mitongo, Salah ve Fabinho kadroya dahil edildi.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#SÜPER LİG #ERTUĞRUL DOĞAN #TRABZONSPOR

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Trabzonspor'un 208. yabancı oyuncusu Fabinho oldu!
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