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Giriş Tarihi: 26.08.2026 01:39 Son Güncelleme: 26.08.2026 01:40

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şok skorlar! Tur atlayan 3 takım belli oldu...

Azerbaycan ekibi Sabah, Norveç'in Bodo/Glimt takımı ve Avusturya temsilcisi LASK, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kaldı.

AA
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde şok skorlar! Tur atlayan 3 takım belli oldu...
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu rövanş maçları başladı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının play-off turunda bugün 3 karşılaşma oynandı.

Oynanan maçların ardından Azerbaycan ekibi Sabah, Norveç'in Bodo/Glimt takımı ve Avusturya temsilcisi LASK, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kaldı.

Müsabakaların sonuçları şöyle:

Sabah (Azerbaycan)-Hapoel Beer-Sheva (İsrail) (1-2) / 5-2

Bodo/Glimt (Norveç)-NEC Nijmegen (Hollanda) (3-1) / 3-0

LASK (Avusturya)-Celtic (İskoçya) (0-3) / 5-1 (uzatmalarda)

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şok skorlar! Tur atlayan 3 takım belli oldu...
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