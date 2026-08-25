Vedat Muriqi: Elimizden geleni yapacağız

Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Vedat Muriqi, Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi.

Hem Türk futbolu hem de Fenerbahçe için çok önemli bir maça çıkacaklarını vurgulayan Muriqi, "Çok hazırlanma fırsatımız olmadı ama teorik anlamda futbolcular olarak hocamızın istediği taktiği ezberlemiş durumdayız. Yarın tecrübemizle, kalitemizle Allah'ın izniyle Şampiyonlar Ligi'ne kalmak için elimizden geleni yapacağız. Her zaman söylüyorum forvet olsam da amacım gol atmak değil, takıma fayda sağlamak istiyorum. Bunlar önemli detaylar. Kıran kırana bir maç olacak. Rakibin stoperlerini analiz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sezon başı talihsiz bir sakatlık yaşadığını hatırlatan Muriqi, şöyle devam etti:

"Önümüzde maçlar var. Oynaya oynaya ritmimi bulmuş olacağım. Tam hazır olmak, tamamen oynayacağımız maç ve dakikaya göre kendiliğinden oluşacak bir şey. Lukaku tecrübeli bir oyuncu. Duygusal açıdan baktığımız açıklamasında haklı. Duygusal açıdan bakmamak elde değil çünkü Fenerbahçe'yi yaşayan, isteyen herkes aynı şeyi düşünüyordur. Biz burada duygusallığı kapatıp normal bir maç gibi sahaya çıkıp varımızı yoğumuzu vereceğiz."

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör