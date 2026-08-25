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Giriş Tarihi: 25.08.2026

Vlahovic artık 1 numara

Vlahovic artık 1 numara
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Beşiktaş'in yıldız ismi Dusan Vlahovic'in, iki maç üst üste ikinci devrede oyuna alınarak maç eksiği giderildi. Siyahbeyazlıların26 yaşındakisantrforu artık iplerieline alacak. Teknik direktör Vincenzo İtaliano, Kauno Zalgiris ile deplasmanda oynanacak Avrupa Ligi playoff rövanş maçında Sırp forveti ilk 11'de sahaya sürmeyi düşünüyor. Daha iyi hücum yapmaları gerektiğini ifade eden İtaliano'nun Vlahovic ile bu sorunu çözmek istediği ve oyuncusunu artık hazır gördüğü kaydedildi.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Vlahovic artık 1 numara
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