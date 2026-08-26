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Giriş Tarihi: 27.08.2026 00:33

Archie Brown: "Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum"

Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki sol beki Archie Brown, Lyon zaferi sonrası, "Bu galibiyet, bu tur Fenerbahçe, taraftarlar ve İstanbul için. 18 yıldır Şampiyonlar Ligi'ne katılamıyorduk ve şimdi katıldık. Bize inandıkları için herkese teşekkür ediyoruz. Çok iyi hissediyorum, çok çok!" dedi.

Archie Brown: Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum
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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Fenerbahçe, deplasmanda Fransız ekibi Lyon'u 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertliler bu sonuçla, 18 yıl sonra adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırdı.

Maçta gol Archie Brown, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

"HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Brown, "Bu galibiyet, bu tur Fenerbahçe, taraftarlar ve İstanbul için. 18 yıldır Şampiyonlar Ligi'ne katılamıyorduk ve şimdi katıldık. Bize inandıkları için herkese teşekkür ediyoruz. Çok iyi hissediyorum, çok çok!" dedi.

"TAKIM ARKADAŞLARIMLA GURUR DUYUYORUM"

24 yaşındaki oyuncu, "Beklenti galibiyetti maçtan önce, beklentimiz buydu. Fenerbahçe olarak her zaman kazanmak için çıkıyoruz. Bu bazen zorlu da oluyor. En iyisini ortaya koymak istiyoruz her maçta ama zor maçlar oynuyoruz.

Elbette kazanmak istiyorsunuz ama her maçı 4-0, 5-0 kazanamıyorsunuz. Ben gurur duyuyorum. Son anlara kadar zorluydu. Harika bir atmosferde oynadık, kaliteli bir takıma karşı oynadık ama tüm takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum." diye konuştu.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#FENERBAHÇE #ŞAMPİYONLAR LİGİ #LYON

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Archie Brown: "Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum"
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