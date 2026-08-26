Beni bırakın

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Giriş Tarihi: 26.08.2026

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Galatasaray oyuncu ile anlaştı, Londra kulübüne 45 milyon Euro önerdi. 65 milyon Euro isteyen İngilizlerin ortak noktaya gelmesi hedefleniyor

ÇAĞDAŞ HALICI
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Sarı-kırmızılıların prensipte el sıkıştığı İsmaila Sarr, Crystal Palace ile ipleri attı. Senegalli kanat oyuncusu, İngiliz kulübünün idmanlarına çıkmazken son hafta oynanan Everton mücadelesinin de kadrosuna dahil edilmemişti. Londra ekibi 65 milyon Euro'luk bir taleple masaya otururken G.Saray ise son olarak bonuslarla beraber 45 milyon Euro'ya çıktı. 28 yaşındaki futbolcunun kanatların yanı sıra forvet olarak da görev alabilmesi Okan Buruk'un ısrarla istemesine neden olurken futbolcu da kulübüne ayrılmak için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu iletti. İlk hedefininPremier Lig'in üst seviyetakımları olduğu bilinenoyuncu için Aslan ise pusudabekliyor. Senegalli oyuncu, İngiltere'den istediğini bulamazsa rotasını İstanbul'a çevirecek. G.Saray yönetimi ise menajeri ile anlaşmaya vardığı yıldız için Crystal Palace'ın ortak noktaya gelmesini beklemede.

İSMAİLA SARR'IN KARİYERİ
TAKIM......... MAÇ....GOL...... ASİST
C.Palace.......92.........33.............10
Watford.......131.......34.............16
Rennes.........77.........18.............17
Marsilya.......35.........5................8
Metz.............33.........5................5

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#CRYSTAL PALACE #OKAN BURUK #G SARAY

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