Çaykur Rizesporlu Moussa Diakite, Gaziantep FK maçı öncesi değerlendirmede bulundu:

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamada bulunan Diakite, Rize'ye gelmeden önce yaptığı ilk telefon görüşmesinde teknik direktör Recep Uçar'ın kendisine çok güven aşıladığını, anlatılan sportif projelerden sonra da kararını verdiğini belirtti.

İspanya Kral Kupası'nda gördüğü kırmızı karttan dolayı Süper Lig'in ilk iki maçında oynayamadığına işaret eden 22 yaşındaki futbolcu, "Buraya geldiğim günden beri takımla beraber yoğun bir şekilde antrenmanlarımı sürdürüyorum. Antrenmanlarımı tamamlamış durumdayım. Kendimi iyi hissediyorum ama tabii ki karar hocamın olacaktır." dedi.

Diakite, Süper Lig'in, genç oyuncuların, özellikle de yabancı genç oyuncuların kendilerine yer bulabilecekleri, kendilerini kanıtlayabilecekleri bir lig olduğunu aktardı.

Heyecanlı taraftar kitlelerinin statları doldurduğunu anlatan Diakite, "Rizespor iyi bir ekip, son maçı taraftar önünde oynadık, onlar da çok etkililer, heyecanlılar. Burada onlarla beraber çok güzel şeyler başaracağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Türkiye ligini daha önceden de takip ettiğini belirten orta saha oyuncusu, "Çünkü burada birçok Malili oyuncu oynuyor. Bizim takımımızda da Sagnan, Malili bir oyuncu. Kendisiyle de görüşmüştüm, buraya çok rahat adapte olduğunu ve burada çok mutlu olduğunu söylemişti." ifadelerini kullandı.

Diakite, Gaziantep FK maçıyla ilgili çalışmaları sürdürdüklerini vurgulayarak, "Bu maçtan kesinlikle galibiyet bekliyoruz." dedi.

Malili oyuncu, kariyer hedeflerine ilişkin de şunları kaydetti:

"Burada yaşayacağım kariyerimle ilgili çok büyük umutlarım var. Tabii ki düzeltmem gereken, geliştirmem gereken birçok konunun da olduğunu biliyorum. Antrenmanlarda hocalarım benimle sürekli ilgileniyor. Recep hoca ve ekibinin beni çok daha iyi noktalara getireceğini kesinlikle inanıyorum."

Haber Girişi Metehan Sarıoğlu - Editör