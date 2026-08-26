Flaş! Hakemler için suç duyurusu

Beşiktaş
genel kurul üyelerinden Alanyaspor maçı hakemleri için suç duyurusu... Orta hakem AdnanDeniz Kayatepe'nin yanısıra yardımcı hakemlerSamet Çiçek, MehmetSalih Mazlum, Burak Olcar,VAR'dan Bülent Birincioğlu,AVAR Mustafa Savranlar
şüpheli olarak yer aldı. Başvuruda menfaat anlaşması, bahis bağlantı ve iletişim ilişkilerinin tespit edilmesi istenirken bu karşılaşmada alınan kararların birden fazla maça etki edip etmediği, mal varlığı hareketlerinin incelenmesi, üçüncü kişiler üzerindenödeme ve kazançaktarımı
da başvuru dosyasında dikkat çeken araştırma istekleri oldu.
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Mete Efendioğlu - Editör