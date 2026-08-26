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Giriş Tarihi: 26.08.2026

Flaş! Hakemler için suç duyurusu

Flaş! Hakemler için suç duyurusu
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Beşiktaş genel kurul üyelerinden Alanyaspor maçı hakemleri için suç duyurusu... Orta hakem AdnanDeniz Kayatepe'nin yanısıra yardımcı hakemlerSamet Çiçek, MehmetSalih Mazlum, Burak Olcar,VAR'dan Bülent Birincioğlu,AVAR Mustafa Savranlar şüpheli olarak yer aldı. Başvuruda menfaat anlaşması, bahis bağlantı ve iletişim ilişkilerinin tespit edilmesi istenirken bu karşılaşmada alınan kararların birden fazla maça etki edip etmediği, mal varlığı hareketlerinin incelenmesi, üçüncü kişiler üzerindenödeme ve kazançaktarımı da başvuru dosyasında dikkat çeken araştırma istekleri oldu.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#ADNAN DENİZ KAYATEPE #BEŞİKTAŞ

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Flaş! Hakemler için suç duyurusu
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