Göztepe’de Allan Godoi en az 1 ay yok

Godoi'den gelen kötü haberle elinde stoper sayısı 3'e düşen Göztepe'de Furkan Bayır ve Sonko Sundberg de sakat. 3 futbolcunun uzun süre sahalardan uzak kalacak olması nedeniyle sarı-kırmızılıların stoper transferi gerçekleştireceği bildirildi. Teknik direktör Stanimir Stoilov, zorlu Galatasaray maçında defans üçlüsünü Taha, Bokele ve Ege'den oluşturacak. Stoilov'un Miroshi'yi de stoper olarak değerlendirebileceği ifade edildi.

GUILHERME LUIZ POLONYA'YA GİTTİ

Bir yandan da transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe'nin Brezilyalı golcüsü Guilherme Luiz, Polonya'nın yolunu tuttu. Geçen sezonun devre arasında Brezilya takımı Ceara'dan gelen 21 yaşındaki forvet, Radomiak Radom'a kiralandı. Göztepe'nin satın alma opsiyonu koyduğu ve fiyatın 4 milyon Euro olduğu bildirildi. Guilherme gibi geçen sezonun devre arasında takıma dahil olan diğer Brezilyalı golcü Jeferson da Sırbistan takımı Partizan'a satın alma opsiyonuyla kiralandı. Nijeryalı orta sahası Anthony Dennis'i Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al Jazira Club'a satan Göztepe, Tunuslu sol beki Amir Cherni için de Bundesliga takımı Mainz 05'le anlaşma sağladı.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör