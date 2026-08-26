İşte yeni kuralın perde arkası!

Kulüpler Birliği ile Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig takımlarının kadro planlamasında yaşadığı sıkıntılara ve olası finansal krizlere karşı kritik bir adım attı. Ligde kadroya yazılamayan yabancı futbolcuların "haklı fesih" hakkı kazanarak bedelsiz serbest kalmalarının önüne geçmek isteyen kulüpler, TFF'ye resmi bir talepte bulundu.

AMAÇ MİLLİ SERVETİ KORUMAK

Kulüpler Birliği'nin, Süper Lig'deki mevcut 10+4 kuralının yanında, lisansı çıkarılmayan oyuncuların Ziraat Türkiye Kupası maçlarında oynatılmasını istediği öğrenildi. Bu talebin ardından TFF Maç Planlama ve Hukuk departmanları ivedilikle bir çalışma gerçekleştirerek yeni öneri taslağı hazırladı. TFF kanadından kulüplere ve ilgili kurullara sunulan metinde, bu hamlenin temel gerekçesi net bir şekilde vurgulandı. Asıl hedefin kulüplerin mağduriyetini önlemek ve "milli servetin haklı fesihlerle yurt dışına çıkmasına engel olmak" olduğu belirtildi. Düzenleme yalnızca TürkiyeKupası maçlarında, geçici ve sadecebu sezon uygulanmak üzere hayatageçiriliyor.

YAŞ SINIRI ARANMAYACAK

Süper Lig'de uygulanan 10+4 ve Trendyol 1. Lig'de uygulanan 6+2 kadro ve yabancı kuralı planlamaları bu durumdan kesinlikle etkilenmeyecek. Geçici madde tasarısı için TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da olumlu görüş verdi ve taslak metin, ilgili kurulların ve paydaşların değerlendirmesine sunuldu. Ardından da bu karar kabul edildi. 10+4'ün dışında kalacak bu yabancı oyuncularda yaş sınırı aranmayacak. Ancak kararın açıklanmasından sonra alınacak futbolcular bu kurala dahil edilmeyecek. Aynı toplantı ve değerlendirme sürecinin devamında, bazı kulüplerin isim değişikliklerine ilişkin taleplerinin de karara bağlanması bekleniyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör