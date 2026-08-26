Kara kartal’a yıldız yağmuru!

Beşiktaş, sağ kanat transferinde sürpriz yaptı ve Fares Ghedjemis görüşmelerinden çekilerek Bayer Leverkusen'den Ernest Poku'yu kadrosuna kattı. Alman ekibinin 22 yaşındaki sağ kanadı için Futbol ve Teknik Scout Direktörü Eduard Graf görüşmelerde bulunarak işi bitirdi. Siyah-beyazlılar, Fiorentina'nın anlaşmaya vardığı ve imzaya beklediği oyuncuyu yaptığı görüşmede ikna etti. Hollandalı genç kanat ile 1+4 yıllığına el sıkışıldı. BayerLeverkusen ile kiralama, satın alma opsiyonuve bonus dahil 22-23 milyon Euroaralığında yapılan pazarlıklarda damutlu sona ulaşıldı. Yönetim, Poku'yudün gece İstanbul'a getirdi.

Poku kimdir?

22 yaşındaki Gana asıllı kanat oyuncusu kariyerine Hollanda'da Alkmaar'da başladı. Geçen sezon yaz döneminde 10 milyon Euro'ya Leverkusen'e geçen oyuncu genç milli takımlarda da görev aldı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör