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Giriş Tarihi: 26.08.2026 20:47 Son Güncelleme: 26.08.2026 20:50

LYON FENERBAHÇE CANLI | Fenerbahçe, Lyon'a konuk oluyor! İşte İsmail Kartal'ın 11'i...

Son dakika haberi: Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 1-1'in rövanşında Fransa'nın Olimpik Lyon takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek. Groupama Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabakayı, İtalya Futbol Federasyonundan Maurizio Mariani yönetecek. Mücadele öncesinde İsmail Kartal'ın 11'i belli oldu. Maçın canlı anlatımı ve detaylar haberimizde...

LYON FENERBAHÇE CANLI | Fenerbahçe, Lyon’a konuk oluyor! İşte İsmail Kartal’ın 11’i...
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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Fenerbahçe, Lyon'a konuk oluyor. İlk maçın 1-1 bittiği eşleşmede kazanan Devler Ligi'ne katılım sağlayacak.

Sarı-lacivertliler, Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük organizasyonunda en son 2008-2009 sezonunda lig aşamasına katılmayı başardı.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

LYON: Greif, Maitland-Niles, Kluivert, Niakhate, Abner Vinicius, Morton, Tesmann, Tolisso, Nuamah, Fofana, Openda

FENERBAHÇE: Ederson, Brown, Ake, Skriniar, Semedo, Kante, Guendouzi, Talisca, Oğuz, Greenwood, Muriqi

NOTLAR

Fenerbahçe, Olimpik Lyon karşısında 4 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Mert Günok, Çağlar Söyüncü ve Marco Asensio'nun yanı sıra kafa travması geçiren Kerem Aktürkoğlu, müsabakada forma giyemeyecek.

Bugüne kadar Fransız ekipleriyle 26 kez karşı karşıya gelen Fenerbahçe, bu maçların 6'sını Olimpik Lyon'la oynadı.

2001-2002 ve 2004-2005 sezonlarında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Olimpik Lyon'la aynı grupta mücadele eden sarı-lacivertliler, rakibiyle oynadığı 4 maçta da mağlup oldu. İki ekip, daha sonra 2024-2025 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde karşı karşıya geldi ve İstanbul'daki mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe ile Olimpik Lyon arasında oynanan 6 maçta sarı-lacivertliler 5 kez gol sevinci yaşarken Olimpik Lyon ise 12 gol kaydetti.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ #MARCO ASENSİO #FENERBAHÇE #İSMAİL KARTAL

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LYON FENERBAHÇE CANLI | Fenerbahçe, Lyon'a konuk oluyor! İşte İsmail Kartal'ın 11'i...
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