Murat Özbostan’dan Lyon maçı öncesi Lukaku önerisi!

KALİTE FARKI ORTAYA KONMALI

F.Bahçe'nin ihtiyacı olan şey korkak futbol değil ama kontrolsüz cesaret hiç değil. Cesur ama akıllı oyna. Erken gol için fırsatları zorla, orta sahayı kilitle, Greenwood ile kanatları etkili kullan, ceza sahasında fiziksel üstünlüğünü hissettir ve savunmada disiplinini koru. Tur hâlâ F.Bahçe'nin elinde. Şimdi mesele, sahip olunan avantajı korumak değil; kalite farkını sahaya koyarak Lyon'a karşı oyunun kontrolünü tamamen ele geçirmek. F.Bahçe bunu başarırsa, Avrupa gecesinin sonunda konuşacağımız şey "Tur nasıl kaçtı?" değil, "F.Bahçe turu nasıl bu kadar net geçti?" olacaktır."

Haber Girişi Metehan Sarıoğlu - Editör