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Giriş Tarihi: 26.08.2026 10:20

Mustafa Muhammed Süper Lig’e dönüyor

Bir dönem Galatasaray’da forma giyen Mostafa Mohamed, Konyaspor ile anlaştı.

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Mustafa Muhammed Süper Lig’e dönüyor
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Süper Lig'de henüz galibiyet alamayan Konyaspor'un, Nantes'da forma giyen Mostafa Mohamed'i renklerine bağladığı iddia edildi.

L'Équipe'in haberine göre; Süper Lig ekibinin, Mısırlı oyuncu için Fransız ekibine 1 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği aktarıldı.

Geçtiğimiz sezon 24 maçta görev alan 28 yaşındaki oyuncu, 4 kez fileleri havalandırabildi.

2021-2023 yıllarında Galatasaray'da oynayan tecrübeli santrfor, çıktığı 58 maçta 17 gol ve 5 asistlik performans göstermiş ve 5,75 milyon euro'ya Nantes'a transfer olmuştu.

Haber Girişi Metehan Sarıoğlu - Editör
#SÜPER LİG #KONYASPOR

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Mustafa Muhammed Süper Lig’e dönüyor
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