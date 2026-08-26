Mustafa Muhammed Süper Lig’e dönüyor

Süper Lig'de henüz galibiyet alamayan Konyaspor'un, Nantes'da forma giyen Mostafa Mohamed'i renklerine bağladığı iddia edildi.

L'Équipe'in haberine göre; Süper Lig ekibinin, Mısırlı oyuncu için Fransız ekibine 1 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği aktarıldı.

Geçtiğimiz sezon 24 maçta görev alan 28 yaşındaki oyuncu, 4 kez fileleri havalandırabildi.

2021-2023 yıllarında Galatasaray'da oynayan tecrübeli santrfor, çıktığı 58 maçta 17 gol ve 5 asistlik performans göstermiş ve 5,75 milyon euro'ya Nantes'a transfer olmuştu.

Haber Girişi Metehan Sarıoğlu - Editör