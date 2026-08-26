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Giriş Tarihi: 27.08.2026 00:51

Şampiyonlar Ligi'ne katılan son 4 takım belli oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu maçları tamamlandı. Maçların ardından Fenerbahçe, Viking, AEK ve Slovan Bratislava lig etabına kaldı.

AA
Şampiyonlar Ligi’ne katılan son 4 takım belli oldu!
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının play-off turu, 4 rövanş maçıyla sona erdi.

Fenerbahçe, 1-1 berabere biten maçın rövanşında Olimpik Lyon'u 2-1 yenerek Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasına kaldı. Sarı-lacivertliler, 2008-2009 sezonundan sonra ilk kez adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırdı.

Ayrıca rakiplerini eleyen Viking, AEK ve Slovan Bratislava lig etabına yükseldi. Dinamo Zagreb, Levski Sofya, Olimpik Lyon ve Celje ise UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kaldı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Olimpik Lyon (Fransa)-Fenerbahçe: 1-2 (1-1)

AEK (Yunanistan)-Levski Sofya (Bulgaristan): 4-0 (0-0)

Celje (Slovenya)-Slovan Bratislava (Slovakya): 1-2 (Uzatmalarda) (1-1)

Viking (Norveç)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 3-1 (2-2)

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#ŞAMPİYONLAR LİGİ #FENERBAHÇE #VİKİNG #AEK #SLOVAN BRATİSLAVA #UEFA AVRUPA LİGİ

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Şampiyonlar Ligi'ne katılan son 4 takım belli oldu!
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