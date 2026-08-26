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Giriş Tarihi: 27.08.2026 00:12

TFF, Şampiyonlar Ligi'ne katılan Fenerbahçe'yi kutladı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fransa temsilcisi Olimpik Lyon'u eleyerek lig aşamasına yükselen Fenerbahçe'yi tebrik etti.

AA
TFF, Şampiyonlar Ligi’ne katılan Fenerbahçe’yi kutladı!
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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 1-1'in rövanşında deplasmanda Olimpik Lyon'u 2-1 yenen Fenerbahçe, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonuna katılmaya hak kazandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), sosyal medyadan yayımladığı mesajla sarı-lacivertlilerin bu başarısını tebrik etti.

TFF'den yapılan açıklamada, "UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Fransa'nın Olimpik Lyon takımı ile karşılaşan temsilcimiz Fenerbahçe, rakibini 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına yükselen temsilcimiz Fenerbahçe'yi tebrik eder, sonraki maçlarda başarılar dileriz." denildi.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU #UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ #FENERBAHÇE #ŞAMPİYONLAR LİGİ

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TFF, Şampiyonlar Ligi'ne katılan Fenerbahçe'yi kutladı!
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