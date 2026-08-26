Trabzonspor, Avrupa kupalarında 157. maçını oynayacak

Bordo-mavili takım, Avrupa kupalarında daha önce oynadığı 156 müsabakanın 56'sından galibiyetle ayrıldı. 61 karşılaşmada mağlup olan Karadeniz ekibi, 39 kez de rakipleriyle berabere kaldı.

Trabzonspor, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası/UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 30, UEFA Kupası/UEFA Avrupa Ligi'nde 98, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12, UEFA Intertoto Kupası'nda 8 ve UEFA Konferans Ligi'nde 8 maç oynadı.

Bordo-mavililer, bu müsabakalarda 194 gol atarken kalesinde 210 gol gördü.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE 99. MAÇ

Trabzonspor, Ferencvaros ile oynayacağı maçla UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenen Avrupa'nın 2 numaralı kupasında 99. maçına çıkacak.

UEFA Kupası'nda ilk olarak 1982-1983 sezonunda Almanya'nın Kaiserslautern takımıyla eşleşen bordo-mavililer, bugüne dek oynadığı 98 maçın 38'inde sahadan galibiyetle ayrıldı. 22 maçta berabere kalan Karadeniz ekibi, 38 karşılaşmada ise sahadan mağlup ayrıldı.

Bu maçlarda rakip fileleri 130 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde 132 gol gördü.

FERENCVAROS İLE 4. MAÇ

Trabzonspor, Macaristan temsilcisi Ferencvaros ile 4. kez karşılaşacak. Daha önce oynanan 3 maçta bordo-mavililer 1, rakibi ise 2 kez galip geldi.

Trabzonspor, iki takım arasında 2022-2023 sezonunda oynanan UEFA Avrupa Ligi grup maçlarında Ferencvaros'a deplasmanda 3-2 kaybetmiş, evinde 1-0 galip gelmişti.

Karadeniz ekibi, iki takım arasındaki ilk maçta ise sahadan 1-0 mağlup ayrılmıştı.

AVRUPA'DAKİ TARİHİ GALİBİYETLER

Trabzonspor, Avrupa sınavlarında güçlü takımlara karşı da başarılı sonuçlar aldı.

Bordo-mavililer, 1976-1977 sezonunda İngiltere'nin Liverpool, 1983-1984'te İtalya'nın Inter, 1990-1991 sezonunda İspanya'nın Barcelona takımını Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 1-0'lık sonuçlarla yenmeyi başarmıştı.

Karadeniz ekibi, 1983-1984 sezonunda yendiği Inter'i 14 Eylül 2011'de oynanan Şampiyonlar Ligi grup maçında deplasmanda 1-0 mağlup ederek Avrupa'da adından söz ettirmişti.

EN FARKLI GALİBİYET

Bordo-mavililer, Avrupa kupalarında en farklı galibiyetini Arnavutluk'un Vllaznia takımı karşısında aldı.

Karadeniz temsilcisi, 2007-2008 sezonunda UEFA Intertoto Kupası'nda Arnavutluk temsilcisini sahasında 6-0'lık sonuçla mağlup ederek Avrupa'da en farklı galibiyetine imza attı.

Karadeniz ekibi, Avrupa kupalarında en farklı yenilgiyi ise İspanya'nın Barcelona takımı karşısında yaşadı.

Trabzonspor, 1990-1991 sezonundaki Avrupa Kupa Galipleri Kupası 1. tur rövanş maçında deplasmanda Barcelona'ya 7-2'lik sonuçla mağlup oldu.

Bordo-mavili ekibin Avrupa kupaları tarihinde en fazla gol atan oyuncusu ise Hami Mandıralı oldu. Trabzonspor'un unutulmaz golcüsü, Avrupa kupalarında toplam 23 gol kaydetti.

AVRUPA PERFORMANSI

Trabzonspor'un Avrupa kupalarında oynadığı 156 maçın performans tablosu şöyle:

Organizasyon Maç G B M A Y Şampiyon Kulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligi 30 10 8 12 25 36 Kupa Galipleri Kupası 12 4 4 4 13 18 UEFA Kupası-Avrupa Ligi 98 38 22 38 130 132 UEFA Intertoto Kupası 8 3 1 4 19 12 UEFA Konferans Ligi 8 1 4 3 7 12 Toplam 156 56 39 61 194 210

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör