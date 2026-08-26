Trabzonspor, Dünya kupası’ndan 4 transfer yaptı

2026 FIFA Dünya Kupası'nın tamamlanmasıyla birlikte transfer çalışmalarına hız veren Trabzonspor, önemli bir operasyona imza attı.

Turnuva öncesinde kadrosunda yer alan Yeşil Burun Adaları milli futbolcusu Wagner Pina'nın ardından, kupa sonrasında turnuvada boy gösteren 4 yıldızı daha kadrosuna katan bordo-mavili kulüp, kadrosundaki milli oyuncu sayısını da artırdı. Bordo-mavili yönetimin en sansasyonel hamlesi, 2026 Dünya Kupası'nda Mısır Milli Takımı'nın kaptanlığını üstlenen Muhammed Salah oldu.

Trabzonspor, Brezilya ile turnuvada ter döken ön libero Fabinho'yu da kadrosuna kattı. Karadeniz devi, Dünya Kupası'nda A Milli Takım kadrosunda yer alan tecrübeli stoper Samet Akaydın'ı transfer ederek defans kurgusunu sağlama aldı. Ayrıca 2026 Dünya Kupası'nda Yeşil Burun Adaları formasıyla kaydettiği gol FIFA tarafından "Turnuvanın En Güzel Golü" seçilen 23 yaşındaki Cabral, Benfica'dan kadroya katılarak sol kanada büyük bir dinamizm kazandırdı.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör