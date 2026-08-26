Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor, Ferencvaros maçına hazır!
Giriş Tarihi: 26.08.2026 21:45

Trabzonspor, Ferencvaros maçına hazır!

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu rövanşında yarın deplasmanda TSİ 21.30’da Macaristan’ın Ferencvaros ekibiyle karşılaşacak Trabzonspor, müsabakanın oynanacağı Groupama Stadı’nda gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

DHA
Trabzonspor, Ferencvaros maçına hazır!
  • ABONE OL

Trabzonspor'da Ferencvaros maçı hazırlıkları tamamlandı.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanın ilk 15 dakikasını basın mensuplarına açık gerçekleştirdi. Isınma çalışmasıyla başlayan antrenman, 5'e 2 oyun ile devam etti.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise yarınki maçın taktik çalışmaları gerçekleştirildi.

TRABZONSPOR'UN HEDEFİ TUR

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçında sahasında Ferencvaros'a 1-0 mağlup olmuştu. Bordo-mavililer, rövanşta turu geçmek için mücadele edecek. Trabzonspor ile Ferencvaros yarın TSİ 21.30'da Groupama Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#FATİH TEKKE #UEFA AVRUPA LİGİ PLAY OFF TURU #FERENCVAROS #TRABZONSPOR

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor, Ferencvaros maçına hazır!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA