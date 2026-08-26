Trabzonspor’dan Toure harekatı

Bordo-mavililerde forvet hattı için gündeme gelen en güçlü adaylardan biri Norwich City forması giyen 22 yaşındaki Avustralyalı santrfor Muhammed Toure oldu.

Teknik heyetten gelen olumlu raporun ardından harekete geçen bordo-mavili yönetim, oyuncuyu kadroya katmak için resmi temaslara başladı.

İlk aşamada kiralama formülü üzerinden yürütülen pazarlıklarda, Trabzonspor'un sözleşmeye bir satın alma opsiyonu da ekletmek istediği ifade edildi. Görüşmelerin önümüzdeki günlerde hız kazanması bekleniyor.

Oyuncunun piyasa değeri 8 milyon Euro olarak gösteriliyor.Norwich forması ile toplamda 15 maça çıkan genç futbolcu, 11 gol atarken 4 asist yaptı.

Haber Girişi Metehan Sarıoğlu - Editör