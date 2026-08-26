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Giriş Tarihi: 26.08.2026 12:01 Son Güncelleme: 26.08.2026 12:02

Trabzonspor'dan Toure harekatı

22 yaşındaki santrfor, fizik kalitesinin yanı sıra pas bağlantısı da kurabiliyor. Fırtına, oyuncuyu satın alma opsiyonlu kiralamak istiyor

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Trabzonspor’dan Toure harekatı
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Bordo-mavililerde forvet hattı için gündeme gelen en güçlü adaylardan biri Norwich City forması giyen 22 yaşındaki Avustralyalı santrfor Muhammed Toure oldu.

Teknik heyetten gelen olumlu raporun ardından harekete geçen bordo-mavili yönetim, oyuncuyu kadroya katmak için resmi temaslara başladı.

İlk aşamada kiralama formülü üzerinden yürütülen pazarlıklarda, Trabzonspor'un sözleşmeye bir satın alma opsiyonu da ekletmek istediği ifade edildi. Görüşmelerin önümüzdeki günlerde hız kazanması bekleniyor.

Oyuncunun piyasa değeri 8 milyon Euro olarak gösteriliyor.Norwich forması ile toplamda 15 maça çıkan genç futbolcu, 11 gol atarken 4 asist yaptı.

Haber Girişi Metehan Sarıoğlu - Editör

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Trabzonspor'dan Toure harekatı
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