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Giriş Tarihi: 26.08.2026 11:55 Son Güncelleme: 26.08.2026 12:06

Trabzonspor'un kamp kadrosu açıklandı

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Ferencvaros'a konuk olacak Trabzonspor'un kamp kadrosu açıklandı.

Trabzonspor’un kamp kadrosu açıklandı
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Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş maçında deplasmanda Ferencvaros ile oynayacağı karşılaşmanın kamp kadrosu belli oldu.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş maçında yarın Macaristan ekibi Ferencvaros ile TSİ 21.30'da karşı karşıya gelecek. Bordo-mavili takımın Ferencvaros karşılaşması için belirlenen kamp kadrosu da belli oldu. Listede şu isimler yer alıyor:

"Andre Onana, Ahmet Doğan Yıldırım, Erol Can Çolak, Stefan Savic, Cenk Özkacar, Samet Akaydin, Mustafa Eskihellaç, Wagner Pina, Sidny Lopes Cabral, Benjamin Bouchouari, Ruslan Malinovskyi, Melih Kabasakal, Ozan Tufan, Metehan Mimaroğlu, Aral Şimşir, Ernest Muçi, Noah Saviolo, Mohamed Salah, Umut Nayir, Paul Onuachu, Rene Mitongo."

Kırmızı kart cezalısı olan Nwaiwu'nun yanı sıra tedavileri süren Folcarelli, Batagov, Okay Yokuşlu ile birlikte yeni transfer Fabinho maç kordusunda yer almadı.

İşte Trabzonspor'un kamp kadrosu;

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör

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Trabzonspor'un kamp kadrosu açıklandı
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