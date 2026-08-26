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Giriş Tarihi: 26.08.2026 10:47

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu rövanş maçları oynanacak

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu rövanş maçları yarın yapılacak.

AA
UEFA Avrupa Ligi’nde play-off turu rövanş maçları oynanacak
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun play-off turunda 12 maç oynanacak.

Beşiktaş, ilk maçta 3-0 yendiği Litvanya ekibi Kauno Zalgiris'e saat 20.00'de konuk olacak.

Trabzonspor ise ilk maçta 1-0 yenildiği Macaristan temsilcisi Ferencvaros ile deplasmanda TSİ 21.30'da karşı karşıya gelecek.

Rövanş maçlarının ardından lig aşamasına kalan takımlar belli olacak. Kaybeden takımlar ise UEFA Konferans Ligi'nin lig etabına dahil olacak.

Tamamı yarın oynanacak karşılaşmaların programı (TSİ) şöyle:

19.00 Ararat-Armenia (Ermenistan)-Universitatea Craiova (Romanya) (1-1)

19.00 Iberia (Gürcistan)-Jagiellonia (Polonya) (0-4)

20.00 Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)-Sint-Truidense (Belçika) (0-1)

20.00 Viktoria Plzen (Çekya)-Kızılyıldız (Sırbistan) (0-3)

20.00 Lillestrom (Norveç)-Egnatia (Arnavutluk) (0-0)

20.00 Salzburg (Avusturya)-Mjallby (İsveç) (1-0)

20.00 Kauno Zalgiris (Litvanya)-Beşiktaş (0-3)

21.00 Thun (İsviçre)-Lech Poznan (Polonya) (0-7)

21.00 Aarhus (Danimarka)-Benfica (Portekiz) (1-3)

21.00 CSKA Sofya (Bulgaristan)-OFI (Yunanistan) (0-3)

21.30 Ferencvaros (Macaristan)-Trabzonspor (1-0)

21.30 Anderlecht (Belçika)-Kairat (Kazakistan) (3-0)

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör

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UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu rövanş maçları oynanacak
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