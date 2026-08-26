Vedat Muriqi'ten Şampiyonlar Ligi sözleri: "Türkiye'ye armağan olsun"

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında deplasmanda karşılaştığı Lyon'u 2-1 mağlup etti ve adını lig aşamasına yazdırdı.

Mücadelede gol atan Vedat Muriqi, maç sonrası açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE'YE ARMAĞAN OLSUN"

Kosovalı yıldız, "Çok mutluyuz. Şampiyonlar Ligi'ne katılacağımıza inanıyorduk. Konyaspor maçından sonra kenetlendik. İnanılmaz mücadele ettik. Çok iyi başladık maça. İlk yarıda 2 gol bulduk. İkinci yarıda bir gol yedik. Oyundan düştüğümüz anlar oldu ama bazen şans da önemli. Çok mutlu ve gururluyuz. Bu kadar yıl sonra Şampiyonlar Ligi müziğini Kadıköy'de dinletmek onur ve gurur verici. Fenerbahçe'ye, Türkiye'ye armağan olsun." diye konuştu.

"TAKİPÇİLİĞİMLE GOL ATTIM"

Vedat Muriqi, "Oğuz'la maçtan önce konuşmuştuk. Orta yapacağını biliyordum. Takipçiliğimle bir gol attım. Mutluyum. Fenerbahçe'yi bu kadar yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne taşıyan kadroda benim ismimin de yer alması gurur verici." dedi.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör