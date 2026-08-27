1. Lig’de 4. hafta 4 maçla başlayacak

Türkiye Futbol Federasyonunun yaptığı açıklamaya göre, ligde 4. haftanın programı şöyle:
Yarın:
19.00 Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Eminevim Ümraniyespor (Aktepe)
19.00 Orfa Yapı Pendikspor-Bandırmaspor (Pendik)
21.30 Antalyaspor-SMS Grup Sarıyer (Antalya)
21.30 Muğlaspor-Boluspor (Bodrum İlçe)
29 Ağustos Cumartesi:
19.00 Metro Holding Kayserispor-Bursaspor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
19.00 İstanbulspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
21.30 Batman Petrolspor-Ekenler Beton Sivasspor (Batman Şehir)
21.30 Mardin 1969-Vanspor FK (21 Kasım Şehir)
30 Ağustos Pazar:
19.00 Turka Esenler Erokspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Esenler Erokspor)
21.30 Manisa FK-Bodrum FK (Manisa 19 Mayıs)