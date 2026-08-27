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Giriş Tarihi: 27.08.2026 23:32

Amedspor'da Trabzonspor maçı mesaisi devam etti!

Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak Amedspor hazırlıklarını sürdürdü.

AA
Amedspor’da Trabzonspor maçı mesaisi devam etti!
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Amedspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, merkez Kayapınar ilçesindeki Şehmus Özer Tesisleri'nde teknik direktör Besnik Hasi yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan ısınma hareketleriyle başladı.

Atletik koşu çalışmalarıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.

Yeşil-kırmızılı ekip, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Amedspor ile Trabzonspor, 31 Ağustos Pazartesi günü saat 21.30'da Diyarbakır Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#AMEDSPOR #TRABZONSPOR #BESNİK HASİ #TRENDYOL SÜPER LİG

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Amedspor'da Trabzonspor maçı mesaisi devam etti!
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