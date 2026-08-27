Atletico Madrid, Barcelona'ya kapıları kapattı! "Müzakere yok"

Atletico Madrid Kulübü, Barcelona'nın kadrosuna katmak istediği Alvarez ile ilgili açıklama yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Atletico Madrid Yönetim Kurulu üyeleri, Julian Alvarez'in Barcelona'ya transferi konusunda kulübün müzakereye girmeme kararına oybirliğiyle mutlak desteklerini ifade etti." denildi.

Açıklamada, "Atletico Madrid, profesyonel, etik ve saygılı bir şekilde yürütüldüğü takdirde standart transfer piyasası müzakerelerine açıktır. Barcelona'nın bu şartları karşılamadığı ve sonuç olarak herhangi bir müzakere yapılmayacağı ve Alvarez'in Barcelona'ya transferinin kesinlikle düşünülmeyeceği yönündeki daha önce açıkladığımız pozisyonun tamamen arkasındayız." ifadeleri kullanıldı.

Atletico Madrid, "Oyuncumuzun kararı anlayacağına ve tıpkı iki sezondur formamızı giydiği süre boyunca yaptığı gibi kulübün hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmaya odaklanmaya devam edeceğine inanmaktadır." açıklamasını yaptı.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör