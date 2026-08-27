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Giriş Tarihi: 27.08.2026 12:53

Beşiktaş, Ernest Poku’yu resmen açıkladı!

Beşiktaş, İstanbul'a getirdiği Hollandalı kanat oyuncusu Ernest Poku'nun transferini resmen duyurdu.

DHA Futbol
Beşiktaş, Ernest Poku’yu resmen açıkladı!
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Beşiktaş, Almanya Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen forması giyen 22 yaşındaki Hollandalı kanat oyuncusu Ernest Poku'yu şarta bağlı satın alma opsiyonuyla kiraladığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Ernest Poku'nun şarta bağlı satın alma opsiyonlu transferi hususunda Bayer 04 Leverkusen ile anlaşmaya varılmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Ernest Poku'ya şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadelerine yer verildi.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#BEŞİKTAŞ #ALMANYA BUNDESLİGA

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Beşiktaş, Ernest Poku’yu resmen açıkladı!
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