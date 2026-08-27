Beşiktaş, Ernest Poku’yu resmen açıkladı!

Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Ernest Poku'nun şarta bağlı satın alma opsiyonlu transferi hususunda Bayer 04 Leverkusen ile anlaşmaya varılmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Ernest Poku'ya şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadelerine yer verildi.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör